Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Tyson Foods отзывает примерно 69093 фунтов замороженных готовых к употреблению куриных палочек, в которых могут находиться посторонние материалы, в частности, кусочки металла", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.

Продукты, о которых идет речь, были произведены 30 ноября 2018 года. Проблема была обнаружена после того, как в службу поступили жалобы от потребителей. Отмечается, что сообщений о неблагоприятных реакциях в связи с употреблением этих продуктов не поступало.