Женщины в Новой Зеландии надели на голову платки 21 марта, чтобы продемонстрировать солидарность с мусульманами после стрельбы в мечетях. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на snob.ru.

Идею предложила врач из Окленда Тайя Ашмен. Она услышала о женщине, которая была слишком напугана, чтобы выходить из дома, поскольку думала, что платок сделает ее мишенью для террористов. "Я хотела сказать: мы с вами, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома на своих улицах, мы любим, поддерживаем и уважаем вас", - рассказала Ашмен.

После этого к акции присоединились другие женщины из Окленда, Веллингтона и Крайстчерча. Жители городов публикуют их фотографии в социальных сетях.

"Почему я ношу платок? Если кто-нибудь еще будет размахивать пистолетом, я встану между ним и тем, на кого он собирается навести оружие. Я не хочу, чтобы он видел разницу, потому что никакой разницы нет", - рассказала Reuters жительница Крайстчерча Белл Сибли.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн надела черный платок во время встречи с представителями мусульманской общины. Также женщина-офицер полиции с платком на голове и автоматом в руках охраняла кладбище, где похоронили жертв атаки.

14 марта 28-летний австралиец Брентон Таррант напал на мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. В центральной мечети Аль-Нур он убил 41 человека, многих ранил, потом отправился в мечеть Линвуд Масджид, где убил еще семерых. 49 раненных поступили в госпитали, один из них позже скончался.

Перед нападением он опубликовал ссылку на многостраничный "манифест" с расистскими тезисами. Он также вел онлайн-трансляцию убийств, получившийся 17-минутный ролик вскоре стали удалять из соцсетей.