Сегодня в Гане произошло лобовое столкновение двух автобусов. Авария унесла жизни более семи десятков человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел ранним утром 22 марта неподалеку от города Кинтампо в деревне Амома Нкванта. По версии сотрудников правоохранительных органов, один из водителей уснул, в результате чего его транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с другим автобусом.

Один автобус тут же загорелся вместе с пассажирами. По предварительной информации, в нем не выжил никто - приехавшие пожарные тушили огонь более получаса. Второй вылетел в кювет и разбился - в нем погибли десятки людей.

Точное количество жертв не известно до сих пор, однако, по информации издания MyNewsGh.com, спаслись единицы.