Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства финансов.

По утверждению минфина США, перечисленные в списке лица и организации связаны преимущественно с деятельностью иранской организации SPND, занимающейся исследованиями в оборонной сфере, а также еще несколькими иранскими исследовательскими компаниями.

"За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов", - заявил на брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

В 2018 году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Кроме того, по мнению американской стороны, Ирану следует отчитаться перед МАГАТЭ о военной составляющей ядерной программы и полностью отказаться от такой деятельности, предоставить инспекторам агентства доступ на все объекты по всей стране.