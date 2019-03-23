Британская полиция задержала двух мужчин по подозрению в нападении на мечети в Бирмингеме. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила пресс-служба полиции графства Уэст-Мидлендс.

Оба задержанных 34 и 38 лет являются местными жителями, их подозревают в умышленном причинении вреда имуществу, отягченного мотивами расовой ненависти. "Это значительный шаг вперед в нашем расследовании, однако следствие продолжается для установления мотива", - сказал представитель местной полиции Мэтт Уорд.

Пять мечетей в Бирмингеме в ночь со среды на четверг подверглисьнападениям, в результате чего в них были выбиты окна. К расследованию этих инцидентов подключилось контртеррористическое подразделение полиции графства Уэст-Мидлендс.