Массовые нападения на мечети в Британии - ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ АРЕСТЫ
23 марта 2019 05:22 222
Британская полиция задержала двух мужчин по подозрению в нападении на мечети в Бирмингеме. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила пресс-служба полиции графства Уэст-Мидлендс.
Оба задержанных 34 и 38 лет являются местными жителями, их подозревают в умышленном причинении вреда имуществу, отягченного мотивами расовой ненависти. "Это значительный шаг вперед в нашем расследовании, однако следствие продолжается для установления мотива", - сказал представитель местной полиции Мэтт Уорд.
Пять мечетей в Бирмингеме в ночь со среды на четверг подверглисьнападениям, в результате чего в них были выбиты окна. К расследованию этих инцидентов подключилось контртеррористическое подразделение полиции графства Уэст-Мидлендс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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