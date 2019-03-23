В пятницу турецкая лира обрушилась на торгах после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение США признать суверенитет Израиля над Голанами, передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Курс лиры к доллару упал на 4% и составил 5,7 лиры за доллар. На этом фоне фондовый рынок потерял 3,5% по индексу биржи Стамбула BIST. Турецкий центробанк приостановил аукционы репо, чтобы ограничить приток средств в лирах.

В пятницу Эрдоган заявил, что, если США признают Голанские высоты частью Израиля, на Ближнем Востоке может вспыхнуть новый кризис. Он также заверил, что "Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голан была узаконена".