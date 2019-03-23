Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в трагедии на химзаводе в восточной провинции Цзянсу, которая унесла жизни более 60 человек, заявил мэр города Яньчэн Цао Лубао, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Председатель КНР Си Цзиньпин назвал этот инцидент настоящей разрушительной катастрофой и заявил о необходимости приложить все усилия для расследования и выявления причин этой трагедии. Мы намерены привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности", - заявил чиновник на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что власти также намерены провести тщательную проверку на местах, чтобы выявить и устранить все возможные угрозы безопасности.

Следственную группу, которая была организована в пятницу и занимается выяснением обстоятельств взрыва на химзаводе по поручению Госсовета КНР, возглавил заместитель министра управления чрезвычайными ситуациями КНР Хуан Мин.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14:00 по местному времени. Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14:48 зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 64, из 617 пострадавших в больницах остаются 143 человека, из них 21 - находится в критическом состоянии, ещё 73 - в тяжёлом. Как ранее сообщили РИА Новости в МИД КНР, данных об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших пока не поступало.