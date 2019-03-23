Приятели владельца мотовездехода стали свидетелями забавной спасательной операции, во время транспортировки застрявшей в канаве полноприводной техники, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Счастливый обладатель минивездехода предпринял попытку преодолеть сложный участок пути, но завяз в грязи. Не отключая двигателя, молодой человек с раскачки смог вытолкнуть свой "вездеезд" на сушу.

Как только колёса транспортного средства получили сцепление с твёрдой поверхностью, то сразу же минивездеход отправился в самостоятельное путешествие по полю. Владельцу "сбежавшей" техники пришлось догонять свой четырёхколёсный агрегат.

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