Запланированная рекламная компания популярного спиртного напитка, запланированная в бухте Сиднея, не состоялась по причине утраты реквизита - гигантского надувного огурца, стоимостью 80000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Очевидцы доставки надувной фигуры по воде запечатлели момент падения с понтона гигантского огурца, который сдулся и затонул.

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