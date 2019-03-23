Гигантский надувной огурец не доплыл до места назначения и затонул в Австралии - ВИДЕО
23 марта 2019 14:05 124
Запланированная рекламная компания популярного спиртного напитка, запланированная в бухте Сиднея, не состоялась по причине утраты реквизита - гигантского надувного огурца, стоимостью 80000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Очевидцы доставки надувной фигуры по воде запечатлели момент падения с понтона гигантского огурца, который сдулся и затонул.
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