Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Агентство Pajhwok сообщило, что были зафиксированы два взрыва.