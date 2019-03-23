В Афганистане прогремел взрыв
23 марта 2019 10:05 184
Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Агентство Pajhwok сообщило, что были зафиксированы два взрыва.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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