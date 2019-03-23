Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "Российская газета".

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", - рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора. Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.

Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Советскому и российскому зрителю она знакома по песням "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится". Именно она в 1964 году впервые спела песню "Спят усталые игрушки" из телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.