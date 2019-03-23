Президент Казахстана подписал закон о переименовании Астаны в Нур-Султан
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его пресс-служба.
Ранее Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В среду депутаты парламента приняли соответствующие поправки в конституцию. Чтобы они вступили в силу, их должен был подписать президент.
По данным пресс-службы президента Казахстана, Токаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан". "Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан - в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится также в тексте указа, опубликованного на сайте президента Казахстана.
Астана (в переводе - "столица") получила свое название в 1998 году. До 1961 город назывался Акмолинск, затем был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола. Нынешнее название город получил, когда стал столицей Казахстана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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