Группа французских ученых приступила к изучению феномена внезапной смерти спортсменов. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Bleu. По ее данным, ежегодно в стране скоропостижно умирает около 1 тыс. спортсменов, как профессионалов, так и любителей. В основном это мужчины, многие из которых не достигли и 35 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил профессор кардиологии Университетского госпиталя города Ренн Франсуа Карре, "в отношении лиц старше 35 лет причина смерти хорошо известна - в большинстве случаев это инфаркт миокарда". "В группе же лиц моложе 35 лет в 40-50% случаев причину летального исхода установить не удается, - сказал он в интервью радиостанции. - А ведь речь идет о спортсменах высокого уровня, которые постоянно находятся под тщательным медицинским наблюдением".

Свое исследование французские медики начали с инициативы по созданию в стране специального регистра, в который будут вноситься описания случаев внезапной смерти спортсменов, в частности, данные вскрытия и посмертного генетического анализа. Последний, как настаивают эксперты, должен стать обязательным, так как в настоящее время он проводится лишь в некоторых случаях. По мнению профессора кардиологии из парижского госпиталя Питье-Сальпетриер Филиппа Шаррона, это необходимо из-за наличия свидетельств того, что в ряде случаев причинами внезапной смерти спортсменов были унаследованные ими заболевания.

По данным AFP, занимающийся указанными исследованиями коллектив испытывает финансовые трудности и срочно нуждается для продолжения работ в пожертвованиях в размере €400 тыс. С соответствующими просьбами медики уже обратились к потенциальным спонсорам. Кампанию по сбору средств возглавили Fondation Coeur ("Фонд сердца") и фонд Recherche (ассоциация Французского кардиологического общества).

Проект поддержала и Французская ассоциация судебной медицины, которая намерена в самое ближайшее время составить и разослать своим структурам протоколы действий при вскрытии в случаях внезапной смерти спортсменов.

Исследование поддержали и французские федерации разных видов спорта. Они высказались за проведение пропагандистской кампании с целью привлечения внимания молодых спортсменов к этой проблеме. Ранее федерации, напротив, старались ограничивать распространение такой информации.