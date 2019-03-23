Масштабные взрывные работы были запечатлены 18 марта в окрестностях города Леонора (Западная Австралия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Сотни закладок со взрывчаткой были подорваны на территории геологической разработки, для проведения дальнейших бурильных работ. В результате мощного взрыва массивные горные породы были превращены в гальку. Зрелищный инцидент был запечатлён очевидцем, находящимся на безопасном расстоянии от места проведения подрывных работ.

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