Катастрофа в Мозамбике: почти 300 погибших - ФОТО
23 марта 2019 12:20 242
Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном "Идай", возросло до 293 человек. Об этом заявил премьер-министр республики Карлуш Агуштинью ду Рузариу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Ранее сообщалось о 242 жертвах. По словам премьера, бедствие затронуло около 345 тыс. человек.
Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.
Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!