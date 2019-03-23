НАТО расширит сотрудничество с Грузией для подготовки страны к вступлению в альянс. Об этом заявил в субботу специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью тбилисской телекомпании Imedi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции страны в НАТО, для реализации пакета сотрудничества с альянсом (подписан в 2014 году на саммите в Уэльсе), НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией в этом направлении", - сказал Аппатурай.

Он отметил, что "Грузия успешно осуществляет реформы, необходимые для подготовки вступления" страны в НАТО. Аппатурай назвал "важным" предстоящий 24-25 марта визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси. "Йенс Столтенберг подтвердит готовность НАТО продолжить поддержку Грузии",- сказал он.