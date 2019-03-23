Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал сообщения о том, что он якобы намерен вывести армию против "желтых жилетов". Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что не собирается этого делать.

"Будут соблюдаться те же правила, которые были установлены в декабре прошлого года и даже неоднократно ранее", - пояснил Макрон.

Французский лидер добавил, что военные, задействованные в операции "Сантинель", будут заниматься борьбой против терроризма и защитой важных объектов. Полиция в свою очередь будет осуществлять охрану порядка в ходе манифестаций.