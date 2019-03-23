Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу в ходе первого рабочего визита в Туркестанскую область заявил, что одной из главных задач правительства республики станет создание новых рабочих мест.

"Нужно создавать рабочие места. Это - приоритетная задача правительства и акимов (руководителей администраций). Тогда мы будем еще сильнее. В то же время нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. Государство будет поддерживать социально уязвимых", - сказал Токаев во время встречи с населением, слова которого приводит пресс-служба президента в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо создать условия для трудоустройства и профессионального роста казахстанцев, в первую очередь, молодежи. "Идея ценности трудолюбия, справедливого вознаграждения за достойный труд должна стать во главу угла нашей общенациональной идеологии", - пояснил президент Казахстана.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Токаев в ходе визита ознакомился с работой молодежного ресурсного центра. Президенту доложили об основных направлениях деятельности учреждения, в том числе поддержке творческих инициатив и предпринимательской деятельности, координации занятности и обеспечения жильем, оказании юридической помощи молодежи.