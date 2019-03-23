Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрывы на стадионе в афганской провинции Гильменд, сообщает телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Два взрыва прогремели на стадионе в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд в субботу утром. На стадионе проходило празднование национального Дня фермера. По последним данным МВД Афганистана, не менее трех человек погибли и 31 получил ранения.

Губернатор афганской провинции Гильменд присутствовал на праздновании, но не пострадал, однако многие местные чиновники получили ранения. Также офис губернатора подтвердил, что в результате взрывов погиб глава Управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.