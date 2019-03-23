Накануне вечером в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в одной из квартир здания N20 на улице Нубарашена, 11, обнаружено тело мужчины. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Выехавшие на место полицейские и следователи обнаружили тело хозяина квартиры 49-летнего Д.М. Рядом с телом было найдено охотничье ружье "Вальтер" 12-го калибра.

По предварительным сведениям, он застрелился из этого оружия.

"Оружие было законным, мужчина именно в тот день получил на него разрешение. Причина самоубийства - заявление врачей о том, что он неизлечимо болен раком", - сообщают СМИ.