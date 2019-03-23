По меньшей мере четыре человека погибли, 31 пострадали при взрыве в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Pajhwok, ссылаясь на очевидцев.

По данным телеканала 1TV, два взрыва произошли на стадионе, где проходило празднование Дня фермера. Отмечается, что ранения получили несколько представителей правительства провинции. Ранее агентство Pajhwok сообщало, что при взрыве пострадали губернатор провинции и его заместитель.

Как указывает телеканал, на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.