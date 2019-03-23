Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за подрыв двух автомобилей и штурм здания министерства труда и социальных вопросов в столице Сомали Могадишо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Garowe Online.

Ранее сообщалось, что неизвестные боевики подорвали два автомобиля, а затем начали перестрелку и штурм здания министерства в районе Шангани. На данный момент атака продолжается.

По данным издания, атакованы также здание министерства общественных работ, реконструкции и жилищного строительства Сомали и командный центра полиции региона Банадир.

Сообщается о погибших, но их количество неизвестно, поскольку район по-прежнему остаётся зоной боевых действий. Работники министерства покидают здание через окна, в то время как полиция отражает нападение.