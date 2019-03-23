Почти 50 человек, в том числе 35 детей, остаются в больницах после отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Почти 90 человек, в том числе 72 ребенка, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в дагестанском Хасавюрте, сообщил ранее региональный минздрав.

"На сегодняшний день в инфекционном отделении находятся 49 человек, из них 35 детей. Степень тяжести течения заболеваемости оценивается как легкая", - говорится в релизе.

По данным ведомства, для проведения эпидемиологического расследования к очагу выехала группа специалистов во главе с замглавы управления Роспотребнадзора по республике. "На месте организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды для проведения бактериологического и вирусологического исследования", - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по республике, добавляет ведомство.