Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Таскино Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Каратузского района.

Произошел пожар в субботу. "Погибли четыре человека, в том числе два малолетних ребенка. Еще один ребенок в больнице. По предварительной информации, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что среди погибших двое детей, мужчина и женщина. Сообщение о пожаре в доме поступило в четыре часа вечера по местному времени. Огонь удалось локализовать более чем два часа на площади около 200 квадратных метров. Сейчас на месте работают пожарные и следственно-оперативная группа.

В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что семья недавно переехала в Таскино и считалась неблагополучной.