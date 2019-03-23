Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал освобождение от террористической организации "Исламское государство" сирийского города Эль-Багуз, но указал, что борьба с экстремистами еще не закончена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Сделан важный шаг, - отметил Маас. - Несмотря на этот успех, от "ИГ" продолжает исходить существенная угроза".

"Нужно продолжать противостоять ненависти и террору", - добавил министр.

Ранее вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировки граничащего с Ираком населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, который называют "последним форпостом" "ИГ".