МИД Германии: борьба с "ИГ" еще не закончена
23 марта 2019 18:31 145
Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал освобождение от террористической организации "Исламское государство" сирийского города Эль-Багуз, но указал, что борьба с экстремистами еще не закончена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Сделан важный шаг, - отметил Маас. - Несмотря на этот успех, от "ИГ" продолжает исходить существенная угроза".
"Нужно продолжать противостоять ненависти и террору", - добавил министр.
Ранее вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировки граничащего с Ираком населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, который называют "последним форпостом" "ИГ".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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