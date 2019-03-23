Свыше 850 человек эвакуировали в субботу вечером из торгового центра XL на севере Москвы после анонимного сообщения с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.

"После получения сообщения с угрозой взрыва из торгового центра XL по адресу: Дмитровское шоссе, дом 89, эвакуировали более 850 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представители правоохранительных органов сейчас проводят проверку всех помещений торгового центра.