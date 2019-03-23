США вместе с союзниками освободили 100 процентов территорий Сирии и Ирака от "Исламского государства". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что "периодически эти негодяи будут проявлять себя, но они растеряли весь престиж и могущество", а США будут "сохранять бдительность и бороться, пока ИГ не будет окончательно повержено".

В свою очередь, командующий силами международной коалиции генерал-полковник Пол Лакамера отметил, что пока не стоит заблуждаться насчет окончательной победы над ИГ. По его словам, боевики спрятались в отдаленных районах и в лагерях для беженцев, и ждут подходящего момента для ответных действий.

22 марта представитель Белого дома рассказала, что ИГ больше не контролирует территории в Сирии. В начале февраля Трамп дал своим генералам "зеленый свет" на окончательное уничтожение боевиков в Ираке.

По оценке ООН, у ИГ остались финансовые резервы в размере от 50 до 300 миллионов долларов и от 14 до 18 тысяч боевиков, из которых три тысячи - иностранцы.