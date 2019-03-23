Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Спасибо миллиону участников марша за то, что они собрались сегодня со всей страны", - пишут организаторы в Twitter.

Участники акции прошли с центральной улицы британской столицы Парк-Лейн к парламенту, где развернули плакаты и транспаранты с призывом дать гражданам Великобритании еще раз высказать свое мнение по поводу Brexit.

Вечером участники акции стали расходиться по центральным районам столицы, продолжая выкрикивать призывы провести второй референдум. Многие остановились в кафе и в пабах, чтобы передохнуть и поделиться своими впечатлениями.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.

В субботу премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.