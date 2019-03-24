В Мали убито более 100 человек, среди жертв беременные и дети
Число представителей народности фульбе (фулани), погибших в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали, возросло до 134.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.
По словам мэра, неизвестные, одетые как охотники донзо, напали на населенные пункты Огассагу и Велингара недалеко от Банкас в ночь с пятницы на субботу. По данным агентства, среди погибших - дети, беременные женщины и пожилые люди. Теле все еще продолжают находить. Деревня полностью разрушена.
Как отмечает Agence France-Presse, за атакой, предположительно, стоят представители племени догон. Один из жителей деревни заявил, что нападение могло быть совершено как месть за смерть 23 солдат армии Мали. Военные погибли, попав в засаду местной исламистской группировки, имеющей связи с "Аль-Каидой"
Нападение, ставшее одним из самых кровопролитных за последние годы, произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН. Члены делегации осудили применение насилия и почтили память погибших минутой молчания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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