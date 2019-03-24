Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 166 км к востоку от города Манадо (452 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.