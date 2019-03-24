В районе Индонезии произошло мощное землетрясение
24 марта 2019 09:08 205
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр землетрясения находился в 166 км к востоку от города Манадо (452 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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