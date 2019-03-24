Четыре человека, в том числе ребенок, погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в частном доме в Омске, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

"По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом. В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, а также 44-летний сожитель дочери", - говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи осматривают место пожара, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.