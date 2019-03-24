Спасатели эвакуировали уже 262 человек с борта лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Спасатели ведут эвакуацию 1,3 тысячи человек с Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.

Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек.

"К 3.15 число спасенных выросло до 262", - пишет газета.