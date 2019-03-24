Лайнер потерял ход у берегов Норвегии, более тысячи людей эвакуируют
24 марта 2019 09:18 222
Спасатели эвакуировали уже 262 человек с борта лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, сообщает шведская газета Aftonbladet.
Спасатели ведут эвакуацию 1,3 тысячи человек с Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.
Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек.
"К 3.15 число спасенных выросло до 262", - пишет газета.
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