В Великобритании на премьер-министра Терезу Мэй усиливается давление из-за неудач, связанных с Brexit.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет The Times, ссылаясь на источники в правительстве, заявляющие, что отставка Мэй на фоне происходящего практически неизбежна.

В частности, издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, британского премьера якобы даже заставили назвать дату отставки. Источник также заявляет об 11 министрах считающих, что Мэй должна уйти в отставку.

"Конец близок. Она (Мэй - Ред.) уйдет через десять дней", - утверждает источник.

По данным издания, отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники.