В Британии заговорили об отставке Мэй
24 марта 2019 10:17 235
В Великобритании на премьер-министра Терезу Мэй усиливается давление из-за неудач, связанных с Brexit.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет The Times, ссылаясь на источники в правительстве, заявляющие, что отставка Мэй на фоне происходящего практически неизбежна.
В частности, издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, британского премьера якобы даже заставили назвать дату отставки. Источник также заявляет об 11 министрах считающих, что Мэй должна уйти в отставку.
"Конец близок. Она (Мэй - Ред.) уйдет через десять дней", - утверждает источник.
По данным издания, отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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