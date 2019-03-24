Неизвестный открыл стрельбу в США, есть погибший и раненые
24 марта 2019 10:25 212
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в субботу вечером, приблизительно в 20.40 по местному времени.
Как сообщили сотрудники полицейского управления Сан-Франциско, трое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Других подробностей не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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