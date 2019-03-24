Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

"Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате один человек погиб и один пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.