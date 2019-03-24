Сломанный эскалатор в Диснейленде в Париже стал причиной паники среди посетителей парка развлечений. Видеозаписи инцидента распространили пользователи социальных сетей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эскалатор стал издавать звуки, похожие на выстрелы. Люди бросились врассыпную, кто-то вызвал полицию.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов сообщили, что никакой угрозы нет. Все эскалаторы выключили для проверки.

Из-за первоначальной неразберихи в соцсетях стали распространяться сообщения о теракте. В результате очевидцам до сих пор приходится объяснять родным, что с ними все в порядке.

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