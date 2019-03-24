На индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 130 километрах к юго-востоку от города Палу, в котором проживают 283 тысяч жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров. На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, сегодня в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.