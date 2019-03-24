В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение
24 марта 2019 13:13 249
На индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 130 километрах к юго-востоку от города Палу, в котором проживают 283 тысяч жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров. На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, сегодня в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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