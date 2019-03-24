Число жертв тропического циклона "Идаи" в Мозамбике увеличилось до 446. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил министр земель, окружающей среды и сельского развития страны Селса Коррейа.

Ранее сообщалось о 417 погибших. Предполагается, что итоговые цифры могут превысить 1000. Президент страны Филипе Ньюси также заявлял, что всего в стране в результате стихии могли погибнуть более тысячи человек.

По словам Коррейи, циклон затронул 531 тысячу человек, 110 тысяч находятся в лагерях временного размещения.

Тропический циклон "Идаи" обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.