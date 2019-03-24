Крушение самолета в Новой Зеландии, есть жертвы
24 марта 2019 15:31 259
Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New Zealand Herald, ссылаясь на полицию.
Об исчезновении самолета модели Diamond DA42 стало известно в субботу в 22.00 по местному времени (12.00 мск). Из-за неблагоприятных погодных условий обнаружить воздушное судно удалось лишь в воскресенье, оно разбилось на возвышенности недалеко от города Таупо (Северный остров).
Как заявили в оклендской летной школе Ardmore, где работали погибшие, оба мужчины были опытными пилотами и на данный момент неясно, что стало причиной крушения, пишет газета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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