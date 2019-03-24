Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в индийском штате Махараштра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ANI.

По информации агентства, авария произошла в округе Палгхар на севере штата. Сообщается о 45 пострадавших.

Других подробностей произошедшего не приводится.