Страшное ДТП с автобусом в Индии, десятки пострадавших, шесть погибших - ФОТО
24 марта 2019 15:58 136
Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в индийском штате Махараштра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ANI.
По информации агентства, авария произошла в округе Палгхар на севере штата. Сообщается о 45 пострадавших.
Других подробностей произошедшего не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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