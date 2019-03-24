Американский лидер Дональд Трамп направил телеграмму с поздравлениями президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Трамп официально поздравил Токаева с вступлением в должность главы государства.

"Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться", - подчеркнул Трамп.

Также глава США написал, что с нетерпением ждет продуктивных отношений с Токаевым.