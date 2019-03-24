Трамп направил телеграмму в Казахстан
24 марта 2019 15:52 207
Американский лидер Дональд Трамп направил телеграмму с поздравлениями президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Трамп официально поздравил Токаева с вступлением в должность главы государства.
"Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться", - подчеркнул Трамп.
Также глава США написал, что с нетерпением ждет продуктивных отношений с Токаевым.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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