Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания Yle.

Сам Сойни сообщил, что мужчина попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной.

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающей за более жесткую миграционную политику. По сообщению газеты Iltalehti, он назвал Сойни "предателем родины".

После случившегося, отмечает Yle, глава МИД смог продолжить встречи с избирателями в обычном режиме. Дальнейшая судьба нападавшего пока не известна.