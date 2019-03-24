О чем говорил Назарбаев с Путиным перед своей отставкой?
24 марта 2019 16:00 162
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора главы государства с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этой беседе, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он рассказал во время программы "Москва. Кремль. Путин", цитаты из которой приводит РИА "Новости".
По его словам, Назарбаев позвонил Путину сам.
"Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы", - сказал Песков.
Он добавил, что разговор состоялся за пару часов до того, как экс-президент Казахстана решил снять с себя полномочия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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