В городе Текели Алматинской области в заброшенной шахте обнаружены тела троих молодых мужчин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Информацию об этом подтвердил аким города Бахтияр Унербаев, узнавший о случившемся сегодня рано утром.

"О случившемся несчастном случае мне сообщили сегодня рано утром специалисты соответствующих служб. Тела троих ребят 25-26 лет извлекли сегодня из заброшенной шахты, расположенной в горах. По всей видимости они приехали вчера, в выходной день, полюбоваться природой, поднялись в горы. Забрались в шахту. А там сжатый воздух, угарный газ, вполне возможно, что отравились. Шахта заброшена, лет 20-25 не работает. Везде там написано, что вход запрещен, опасно для жизни. Сейчас тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После заключения будет точно известна причина смерти", - рассказал Бахтияр Унербаев.

При этом он уточнил, что на телах молодых мужчин не было никаких признаков насильственной смерти.

"У молодых людей при себе имелись все документы, портмоне с деньгами, сотовые телефоны. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено", - добавил он.