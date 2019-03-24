Видеоагенство Ruptly опубликовало кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии.

Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем. Лайнер потерял ход и судно пришлось буксировать к берегу.

Пассажиры на круизном судне Viking Sky после того, как у него отказал двигатель у западного побережья Норвегии.

Из-за сильного шторма спасатели не смогли пересадить находящихся на борту Viking Sky людей на другие суда: пассажиров пришлось эвакуировать на вертолетах.

Сейчас эвакуация временно приостановлена, корабль уже покинули 463 человек (примерно треть пассажиров - Прим.ред.). Спасатели запустили три из четырех двигателя судна. Теперь лайнер может самостоятельно двигаться. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек. Известно, что среди членов экипажа норвежского лайнера находятся трое россиян.

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