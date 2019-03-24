Мужчина в Ботсване протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Eyewitness News.

По данным СМИ, ссора между супругами произошла на вечеринке в честь будущего ребенка. По словам источников, мужчина грубо повел себя с женой, из-за чего гости попросили его уйти с праздника.

Как отмечается, после ухода мужчина позвонил своему другу, чтобы узнать, где именно находится его жена. Заподозрив неладное, друг попросил всех гостей покинуть дом, а через некоторое время в здание влетел самолет.

Сообщается, что в результате инцидента скончался только пилот, все остальные остались живы благодаря эвакуации.

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