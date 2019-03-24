Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.

Как сообщается, талибы напали на посты вооруженных сил Афганистана в провинции Гильменд. По данным телеканала, атаки начались в субботу. Отмечается, что нападавшие также понесли потери.

В субботу в провинции Гильменд в результате взрывов на стадионе, где проходило празднование национального Дня фермера, погибли не менее трех человек, и пострадали еще 31. Губернатор афганской провинции Гильменд присутствовал на праздновании, но не пострадал, однако многие местные чиновники получили ранения. Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан".