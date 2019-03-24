Не менее 1,6 млн человек приняли в воскресенье участие в агитационном митинге в поддержку возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР). Трансляцию митинга в Стамбуле, который состоялся за неделю до муниципальных выборов, вел телеканал NTV.

"Мы сегодня с моим братом из Партии националистического движения [ПНД] Девлетом Бахчели, который верит в наш "Народный союз", сегодня вновь встретились с вами здесь в [районе] Йеникапы. Мне передали последние данные о числе собравшихся сегодня здесь людей. Согласно им, в митинге участвуют 1 млн 600 тыс. человек", - заявил Эрдоган.

По информации газеты Sabah, десятки тысяч человек начали заполнять площадь в стамбульском районе за несколько часов до самого выступления лидеров двух партий, которые сформировали политический альянс "Народный союз" перед президентскими и парламентскими выборами в прошлом году. Издание отмечает, что этот митинг может стать крупнейшим в истории Стамбула.

На митинге в Йеникапы Эрдоган поделился с гражданами планами его партии по улучшению качества жизни стамбульцев. Турецкий лидер пообещал "к 2023 году увеличить число парковочных мест в городе до 123 тыс.", "уже в скором времени открыть Культурный центр Ататюрка", "создать в провинции Тузла биотехнологическую долину с 30 тыс. рабочих мест", "учредить 17 реабилитационных центров для 200 тыс. жителей с ограниченными возможностями", а также открыть "955 детских садов в городе".

В ходе мартовских выборов турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке. И хотя традиционно в борьбе за кресла мэров побеждают кандидаты от ПСР, на грядущих выборах, по некоторым статистическим данным, есть риск снижения популярности партии в крупных городах.