Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении-2019" в Израиле, вспомнил предыдущее выступление на конкурсе в 2016-м и в шутку посоветовал себе "не слушать букмекеров".

Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Также, по его словам, не стоит слушать и реагировать на то, что говорят другие.

"Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель - это точно на сто процентов". И я понял, что рано делать предположения, и может произойти что угодно", - отметил певец, добавив, что в итоге оказался в этом прав.

Лазарев подчеркнул, что в нынешнем году он будет сосредоточен на самом себе, чтобы быть уверенным. "Я желаю себе быть сильным, получать удовольствие и ни о чем не жалеть", - подытожил артист.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream ("Крик"), написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

В 2016 году певец занял на "Евровидении" третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге он был на первой строчке