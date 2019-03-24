Петицию с требованием отменить действие статьи 50 договора о Евросоюзе, которая регулирует выход стран, и сохранить членство Великобритании в ЕС подписали более 5 миллионов британских граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, электронная петиция размещена на официальном сайте парламента Британии.

"Правительство из раза в раз заявляет, что выход из ЕС - это воля народа". Нам нужно положить конец этим утверждениям, продемонстрировав сейчас силу общественной поддержки, чтобы остаться в ЕС. Народного голосования может не произойти - так проголосуйте сейчас", - говорится в сообщении.

При этом накануне в Лондоне более миллиона человек вышли на улицы с требованием провести повторный референдум по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза.